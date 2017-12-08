На семинаре ОБСЕ в Туркменистане обсуждены вопросы функционирования пенитенциарной системы

На семинаре ОБСЕ в Ашхабаде, в котором приняли участие представители правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений Туркменистана, обсуждена практика оказания психологической поддержки заключенным в Европейском регионе.

Двухдневный семинар был организован с целью поддержки усилий правительства Туркменистана по наращиванию потенциала сотрудников пенитенциарных учреждений путем углубления их знаний и понимания профессиональных стандартов в отношении обращения с заключенными.

«Предоставление различных социальных и медицинских услуг заключенным, включая психологическую поддержку и помощь в их последующей реинтеграции в общество, являются важными задачами каждой пенитенциарной системы», – сказала глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд.

По ее словам, этот семинар предоставляет возможность для обмена практическим опытом в этой области с коллегами из Норвегии, и такая деятельность будет способствовать дальнейшему развитию пенитенциарной системы Туркменистана. На семинаре были освещены основные принципы, касающиеся прав заключенных, и их внедрение в повседневную работу сотрудников пенитенциарных учреждений.

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