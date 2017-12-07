В МИД Туркменистана обсуждены вопросы диверсификации сотрудничества с Евросоюзом

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Евросоюза, в ходе которой были обсуждены вопросы диверсификации партнерства Туркменистана и ЕС.

Как сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства, отмечая приверженность Туркменистана развитию сотрудничества со странами и институтами ЕС, стороны выдвинули ряд предложений по диверсификации взаимоотношений и вывода их на новый уровень.

В ходе переговоров участники встречи обсудили реализацию стратегии ЕС по Центральной Азии и высказали предложения по их дальнейшему развитию. Кроме того, стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в сферах энергетики и образования. Была отмечена необходимость организации встреч на высшем уровне и активизации межпарламентских связей.

Сторонами была также подчеркнута важность регулярного проведения политических консультаций, деловых встреч и переговоров, способствующих формированию надежной платформы для дальнейшей интенсификации отношений Туркменистана с европейскими партнерами.

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