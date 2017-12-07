Делегация Туркменистана приняла участие в совещании глав внешнеполитических ведомств прикаспийских стран

Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, главой МИД Рашидом Мередовым приняла участие в седьмом совещании министров иностранных дел прикаспийских государств в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана обсудили вопросы конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Министры рассмотрели документы, регулирующие пятистороннее сотрудничество на Каспии в различных областях, включая экономику, транспорт, борьбу с браконьерством, обеспечение безопасности мореплавание и ряд других.

Главной задачей совещания стала подготовка к предстоящему в 2018 году в Казахстане пятому каспийскому саммиту.

По окончании совещания состоялась пресс-конференция главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова, который отметил, что особое внимание было уделено работе над проектом конвенции о правовом статусе Каспийского моря и согласованию открытых вопросов, связанных с подготовкой этого документа. Лавров подчеркнул, что в ближайшее время будет проведена редакторская доработка текста, перевод на национальные языки и внутригосударственная подготовка в прикаспийских странах к подписанию этой конвенции на высшем уровне.

На полях совещания состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и России. В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, определены конкретные направления дальнейшего взаимодействия.

По окончании встречи была подписана программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и РФ на 2018 год.

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