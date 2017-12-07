Президент Туркменистана встретился с послом Республики Корея

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Туркменистане Джонг Тэ Ина, завершающего свою дипломатическую миссию в стране.

В ходе встречи глава Туркменистана и корейский полпред обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества в различных областях, в том числе в торгово-экономической сфере, энергетическом, транспортном секторах и в области передовых технологий.

Стороны подчеркнули, что важной составляющей межгосударственных отношений является взаимодействие в гуманитарной сфере, где имеются позитивный опыт совместной работы и хорошие возможности для углубления традиционных контактов в области образования, науки и культуры, а также по линии туризма и спорта.

Высказав Гурбангулы Бердымухамедову признательность за высокую оценку его деятельности, корейский посол подчеркнул, что для него было большой честью представлять Республику Корея в Туркменистане.

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