В Ашхабаде обсудили вопросы расширения туркмено-австрийского партнерства

В туркменской столице состоялось девятое заседание туркмено-австрийской совместной комиссии. С туркменской стороны во встрече приняли участие руководители ряда министерств и ведомств, а также Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Австрию представляла делегация представителей государственных структур и деловых кругов этой страны.

Участники заседания рассмотрели состояние перспективы торгово-экономических связей между двумя странами. Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в области инвестиций, высоких технологий и возможностей увеличения товарооборота между Туркменистаном и Австрией.

В частности, стороны обсудили потенциал открывшегося в июне 2017 года в Вене представительства Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, которое призвано стать связующим звеном между туркменским бизнесом и деловыми кругами Европы.

В числе приоритетных направлений партнерства на заседании комиссии были обозначены также энергетика, транспорт, строительство, здравоохранение, переработка сельскохозяйственной продукции, образование и туризм.

Следующее, десятое заседание туркмено-австрийской совместной комиссии состоится в 2018 году в Австрийской Республике.

© TURKMENISTAN.RU, 2017