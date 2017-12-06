В Туркменистане открылись Дни культуры Турции

Красочным концертом турецких артистов открылись Дни культуры Турецкой Республики в Туркменистане. В программу концерта вошли выступления солистов Государственного театра оперы и балета Турции, певцов и музыкантов, представляющих фольклорных жанры, популярных творческих коллективов.

В рамках Дней турецкой культуры творческая делегация Турции была принята в Министерстве культуры Туркменистана, где состоялась обсуждение перспективных планов туркмено-турецкого сотрудничества в гуманитарной сфере. Для гостей была подготовлена большая культурная программа, которая включила в себя знакомство с экспозициями столичных музеев и архитектурными достопримечательностями Ашхабада.

В рамках творческой акции в ашхабадском Музее изобразительных искусств открылась выставка турецких народных ремесел и фотоискусства, также там запланирована встреча представителей сферы культуры Туркменистана и Турции, а в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули – совместный концерт туркменских и турецких артистов.

© TURKMENISTAN.RU, 2017