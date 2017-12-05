В Ашхабаде состоялся туркмено-австрийский бизнес-форум, в ходе которого были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в экономической сфере.

Для участия во встрече в туркменскую столицу прибыла делегация в составе руководителей и представителей государственных учреждений и компаний Австрии, специализирующихся в области энергетики, машиностроения, сельского хозяйства, пищевой промышленности, производства строительных материалов, транспорта, здравоохранения и туризма.

Австрийская делегация были ознакомлена с текущей макроэкономической ситуацией, инвестиционным климатом, актуальными направлениями развития предпринимательства в Туркменистане.

В рамках форума состоялись двусторонние встречи между представителями министерств и ведомств, частных компаний и предпринимателями Туркменистана и Республики Австрия, в ходе которых были налажены новые контакты, обсуждены перспективы наращивания сотрудничества.

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