Вопрос задолженности Ирана за туркменский природный газ будет решаться в международном арбитраже

Вопрос задолженности Ирана за поставленный ранее туркменский природный газ будет решаться в международном арбитражном суде. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, этот вопрос обсуждался на видеоселекторном правительственном совещании.

Государственный министр Туркменистана – председатель государственного концерна «Туркменгаз» Мырат Арчаев проинформировал президента Гурбангулы Бердымухамедова об имеющейся значительной задолженности по оплате туркменского природного газа, поставленного в Иран в соответствии с двусторонними соглашениями и контрактом с Национальной газовой компанией ИРИ.

Как прозвучало на совещании, в ходе встреч и переговоров, проведенных с представителями иранской стороны, согласованного решения по этой проблеме принять не удалось, в связи с чем иранские партнеры предложили туркменской стороне обратиться в международный арбитражный суд.

Выслушав информацию руководителя госконцерна «Туркменгаз», глава государства дал указание согласиться с предложением Национальной газовой компании Ирана по обращению в международный арбитражный суд и подготовить для этого соответствующие документы.

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