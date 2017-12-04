|04.12.17 08:23
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 16 сделок
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 16 сделок на 5 миллионов 215 тысяч долларов США.
Предприниматели из ОАЭ закупили калий йодистый (ГК «Туркменхимия»). Помимо этого, коммерсантам из России, ОАЭ, Швейцарии, Турции и Украины были реализованы ткань и пряжа хлопчатобумажные, ткань джинсовая и хлопок-волокно.
За манатные средства бизнесмены из Великобритании приобрели ткань хлопчатобумажную на сумму 900 тысяч 514 манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили продовольственную пшеницу, хлопок-волокно, грузовой автотранспорт на общую сумму более 6 миллионов 767 тысяч манатов.
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