В Туркменистане открылась международная выставка технологий импортозамещения

В Ашхабаде состоялась международная выставка технологий производства импортозамещающей продукции, организованная Торгово-промышленной палатой Туркменистана.

Специализированный смотр призван продемонстрировать достижения и перспективы туркменской экономики в свете стратегии импортозамещения, а также инновационные разработки зарубежных производителей промышленного оборудования.

Свой потенциал и возможности представили свыше семи десятков экспонентов – государственные и предпринимательские структуры Туркменистана, компании ряда стран Европы и Азии. На выставке представлен широкий спектр продукции, выпускаемой на предприятиях текстильной отрасли, агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства, химической индустрии, промышленности строительных материалов и сферы здравоохранения. Самый большой раздел, посвященный готовой продовольственной продукции, представлен предприятиями частного сектора экономики Туркменистана.

Стенды зарубежных участников знакомят с образцами машин и станков, используемых в различных сферах производства, в том числе в агропроме, металлургии, строительстве. В рамках выставки состоялись презентации и деловые встречи, в ходе которых были обсуждены вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества и перспективы создания совместных производств.

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