Центризбирком Туркменистана рассмотрел вопросы проведения выборов в парламент и местные органы власти

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов в Туркменистане провела заседание, посвященное вопросам подготовки к предстоящим выборам депутатов Меджлиса (парламента) шестого созыва, членов областных, районных и городских халк маслахаты (народных советов) четвертого созыва, членов генгешей (советов) восьмого созыва. В соответствии с парламентским постановлением выборы состоятся 25 марта 2018 года.

Центризбирком утвердил календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов. Согласно Избирательному кодексу Туркменистана, постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане 4 декабря 2017 года будет дан старт избирательной кампании. Выдвижение кандидатов начнется за 60 календарных дней до дня выборов.

В ходе заседания был обсужден ряд организационных вопросов предстоящей кампании, за ходом которой будут следить национальные и международные наблюдатели. В частности, были утверждены необходимые документы, в том числе пособия, памятки, различные материалы для наблюдателей и граждан страны, а также намечены обучающие семинары для членов избиркомов.

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