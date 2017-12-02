|02.12.17 10:16
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В Туркменистане разработана государственная программа проведения исторических исследований в 2018-2021 годах
В Туркменистане разработана государственная программа проведения в 2018-2021 годах научно-исследовательских работ и археологических раскопок по изучению историко-культурных памятников, расположенных на территории Туркменистана по маршруту Великого Шелкового пути. Об этом на заседании правительства сообщил вице-премьер Сапардурды Тойлыев, курирующий научно-образовательную сферу.
Государственная программа нацелена на создание инновационной системы по изучению историко-культурного наследия туркменского народа на основе археологических, этнографических, исторических и литературных сведений. Это подразумевает активизацию сотрудничества с зарубежными научно-исследовательскими центрами в деле изучения истории туркменского народа.
Одобрив представленную программу, президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность системного подхода к изучению памятников истории Туркменистана и их охраны как части культурного достояния человечества.
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