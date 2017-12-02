Международный день нейтралитета готовятся отметить в странах СНГ

Минск. В Посольстве Туркменистана в Республике Беларусь по случаю Международного дня нейтралитета (12 декабря) была организована конференция на тему «Созидание и прогресс – стратегия внешней политики Туркменистана».

Участниками конференции стали представители Министерства иностранных дел Республики Беларусь, представители Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, представители дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Белоруссии, представители Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь, руководители минских вузов и иностранные студенты, обучающиеся в столице страны.

Выступающими было отмечено, что Туркменистан, проявляя неизменную приверженность своему международно-правовому статусу, на деле подтверждает нейтральную и миролюбивую основу своей внешней политики. Единогласное принятие на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции «Международный день нейтралитета» свидетельствует о высоком авторитете нейтрального Туркменистана на мировой арене и всеобщем принятии его весомого вклада в обеспечение глобального мира, безопасности и устойчивого развития.

Ереван. Посольство Туркменистана в Республике Армения провело брифинг, посвященный первому празднованию Международного дня нейтралитета. В акции приняли участие заместитель министра иностранных дел Республики Армения, руководители дипломатических миссий и дипломаты, аккредитованные в Ереване, профессорско-преподавательский состав ереванских вузов, представители научных кругов и средств массовой информации Армении.

Участники брифинга смогли ознакомиться с актуальными темами внешней политики нейтрального Туркменского государства. Они узнали, что постоянный нейтралитет как основа внешней политики страны способствовал установлению и развитию дружественных, партнерских отношений со всеми странами мира. Провозглашая и реализуя принципы миролюбия, согласия, толерантности и гуманизма в обществе, Туркменское государство проецирует эти понятия и на свои взаимоотношения с внешним миром. Статус постоянного позитивного нейтралитета – олицетворение свободы и независимости Туркменистана, достоинства, чести и национальной гордости туркменского народа, его стремления жить в мире, дружбе и согласии с народами всех стран.

Киев. Посольство Туркменистана в Украине провело брифинг для журналистов по случаю 22-годовщины нейтралитета Туркменистана и принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о провозглашении 12 декабря Международным днем нейтралитета. В брифинге приняли участие журналисты печатных и электронных СМИ, представители научной общественности.

На встрече отмечалось, что Туркменистан проявляет неизменную приверженность своему международно-правовому статусу, на деле подтверждая, что нейтралитет, миролюбие и добрососедство составляют базовую основу его внешней политики. Сегодня Туркменистан является членом более сорока международных организаций и осуществляет активное международное сотрудничество в деле укрепления региональной и глобальной систем безопасности.

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