Брифинг и выставка в туркменском посольстве рассказали о Международном дне нейтралитета

В стенах туркменской дипломатической миссии в Москве прошла очередная встреча с представителями электронных и печатных СМИ, а также работниками пресс-служб международных общественных организаций. Проведенная в канун очередной годовщины принятия Туркменистаном статуса нейтрального государства (12 декабря) встреча имела тематический характер и была посвящена аспектам политики туркменского нейтралитета.

12 декабря 2017 года мир впервые будет отмечать новый интернациональный праздник – Международный день нейтралитета. Такое решение было принято на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2 февраля нынешнего года, когда мировым сообществом была единодушно принята инициированная Туркменистаном резолюция об учреждении Международного дня нейтралитета. Таким образом, национальный туркменский праздник – 12 декабря – стал международным.

На брифинге гости могли ознакомиться с актуальными темами внешней политики нейтрального Туркменского государства. Очередная годовщина туркменского нейтралитета дает повод еще раз осмыслить феномен нового правового статуса страны как определяющего фактора международной внешнеполитической практики. История туркменского нейтралитета – это период интенсивного наращивания возможностей применения неисчерпаемого политического ресурса обретенного страной статуса. Накопленный опыт наглядно продемонстрировал, что понятие туркменского нейтралитета неоднозначно и имеет множество аспектов – политических, экономических, военных, социальных. Из сугубо статусного понятия туркменский нейтралитет стал универсальным инструментом реализации потенциала международного сотрудничества по самому широкому спектру направлений.

Внимание собравшихся было привлечено к тому обстоятельству, что особенность международного правового статуса Туркменистана весьма наглядно проявляется в практике его взаимоотношений со столь авторитетным международным партнером, как Российская Федерация. Соответственно своему основополагающему нейтральному статусу, Туркменистан предложил Российской Федерации выстраивание отношений, базирующихся на приоритете прагматичных взаимовыгодных интересов. Эта позиция была встречена с должным пониманием, что и позволяет двум странам вести продуктивный доверительный диалог.

В конференц-зале туркменского посольства для участников встречи была развернута тематическая выставка печатной продукции. Видное место в экспозиции заняли книги, статьи и выступления президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Несколько десятков книг, отдельные периодические издания, посвященные теме туркменского нейтралитета, наглядно иллюстрировали, насколько эффективно нейтральный статус Туркменистана способствует активному участию страны в международной экономической интеграции, инициировании позитивных процессов в региональной и мировой политике, а обеспечение преемственности политики нейтралитета сопровождается ее насыщением новым содержанием, направленным на использование статусных правовых характеристик страны для активизации международного сотрудничества.

Своеобразным дополнением к раскрытию многоаспектной темы туркменского нейтралитета стала развернутая в стенах посольства экспозиция графических работ туркменских художников. Работы мастеров графики, впитавшие в себя опыт богатейшего исторического культурного наследия туркменского народа, посвященные философскому осмыслению национальных основ добрососедства и толерантности, позволили прикоснуться к ментальной составляющей природы нейтралитета, почувствовать глубину многовековых традиций стремления к добру и миролюбию.

Встреча в стенах посольства носила характер оживленного диалога. Многие московские журналисты, успевшие побывать в современном Туркменистане, с теплотой вспоминали о полученных ярких впечатлениях, приводя наглядные примеры реализации политики туркменского нейтралитета.

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