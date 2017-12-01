В Ашхабаде состоялись туркмено-филиппинские политические консультации

В МИД Туркменистана состоялись туркмено-филиппинские политические консультации. В ходе встречи стороны выразили приверженность к расширению дружественных связей на принципах доверия и взаимоуважения.

Филиппинская сторона отметила положительную роль политики нейтралитета Туркменистана и сходство подходов двух стран к борьбе с терроризмом и экстремизмом. В связи с этим были высказаны предложения по дальнейшей консолидации усилий по борьбе с вызовами глобальной повестки дня.

Касаясь вопросов активизации торгово-экономических отношений, стороны выразили интерес к развитию сотрудничества в сферах сельского хозяйства и пищевой промышленности. Анализируя текущее состояние торгового сотрудничества, стороны обменялись мнениями об импортном и экспортном потенциале двух стран.

Также стороны рассмотрели вопросы наращивания двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Особе внимание было уделено вопросам образования, спорта и туризма.

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