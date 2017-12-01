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01.12.17 08:38

Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2018 года пройдет в Туркменистане

Местом проведения чемпионата мира по тяжелой атлетике в 2018 году выбран Туркменистан. С этим событием президент Международной федерации тяжелой атлетики, почетный член МОК Тамас Аджан поздравил главу Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

«Мы все помним великолепную и успешную организацию в Ашхабаде в апреле нынешнего года чемпионата Азии по тяжелой атлетике и в сентябре – V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам», – говорится в послании.

Выразив уверенность в том, что соревнования будут организованы на высшем уровне, Тамас Аджан поблагодарил главу государства за поддержку развития спорта в Туркменистане и пожелал больших успехов в организации предстоящего чемпионата мира.

 

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