По итогам 28-й сессии Конференции по Энергетической хартии принята Ашхабадская декларация

В Ашхабаде во второй, заключительный день работы 28-й сессии Конференции по Энергетической хартии, проводимой в рамках председательства Туркменистана, продолжилось обсуждение актуальных проблем обеспечения глобальной и региональной энергетической безопасности и развития широкомасштабного международного сотрудничества в энергетической сфере.

По итогам сессии была принята Ашхабадская декларация в качестве стратегического среднесрочного документа организации.

В декларации высоко оценены результаты председательства Туркменистана в данной организации в 2017 году. Участники сессии также выразили Туркменистану признательность за оказанное гостеприимство и высокий уровень организации нынешней встречи, придавшей новый импульс диалогу по проблемам обеспечения глобальной энергетической безопасности.

По завершении заседания состоялась пресс-конференция с участием генерального секретаря международной Конференции по Энергетической хартии Урбана Руснака, представителей Туркменистана, а также Японии, исполнявшей функции председателя этой организации в 2016 году, и Румынии, которая примет данную миссию в 2018 году.

На полях форума состоялись встречи руководства МИД Туркменистана с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе и с заместителем министра иностранных дел Японии по парламентским вопросам Хории Манабу.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями о различных аспектах межгосударственных отношений, в том числе о взаимодействии по линии внешнеполитических ведомств, активизации торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, дальнейшем развитии сотрудничества в энергетической сфере.

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