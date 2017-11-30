Президент Туркменистана дал старт строительству железной дороги Серхетабад – Тургунди

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочей поездки в Марыйский велаят (область) дал старт строительству новой железнодорожной линии от туркменской границы к афганскому городу Тургунди.

Железнодорожные ведомства Туркменистана и Афганистана на прошлой неделе в Ашхабаде подписали меморандум о взаимопонимании по модернизации данной железнодорожной ветки.

Выступая на митинге по случаю начала строительства дороги, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что развитие транспортных сообщений становится сегодня одним из важнейших условий эффективного международного партнерства. В качества примера глава государства привел железные дороги Казахстан – Туркменистан – Иран, Керки – Имамназар (Туркменистан) – Акина (Афганистан).

Первым в сторону туркмено-афганской границы отправился железнодорожный состав, состоящий из 42 выгонов, с различной техникой и строительными материалами для прокладки железной дороги до афганской приграничной станции Тургунди.

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