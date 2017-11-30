Президент Туркменистана встретился с генеральным секретарем ОБСЕ

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с генеральным секретарем ООБСЕ Томасом Гремингером, прибывшим в Ашхабад для участия в 28-й сессии Конференции по Энергетической хартии.

В ходе встречи туркменский лидер и его гость обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития долгосрочного сотрудничества между Туркменистаном и ОБСЕ. Предметом особого внимания стали вопросы развития международного партнерства в энергетическом секторе.

Стороны отметили в этой связи важность инициатив Туркменистана по обеспечению глобальной энергобезопасности. В ходе беседы были обсуждены вопросы охраны окружающей среды и развития международного сотрудничества в транспортно-коммуникационной области.

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