В Туркменистане открылись Дни культуры Румынии

В Ашхабаде открылись Дни культуры Румынии в Туркменистане, посвященные 25-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

В честь торжеств состоялся совместный концерт, а также прием официальной делегации Румынии в Министерстве культуры Туркменистана, в ходе которого были обсуждены вопросы расширения двустороннего партнерства в культурно-гуманитарной сфере.

В рамках акции в Государственном культурном центре Туркменистана открылась фотовыставка, представляющая экспонаты Национального музея истории Румынии, в Музее изобразительных искусств Туркменистана – выставка декоративно-прикладного румынского искусства, а в киноцентре «Ашхабад» были представлены работы кинематографистов дружественной страны.

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