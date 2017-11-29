В Туркменистане открылась сессия Конференции по Энергетической хартии

В Ашхабаде начала работу 28-я сессия Конференции по Энергетической хартии, функцию государства-председателя которой в нынешнем году выполняет Туркменистан.

В форуме приняли участие руководители и представители профильных министерств и ведомств зарубежных государств-участников и стран-наблюдателей, ряда международных и региональных организаций, туркменских и зарубежных СМИ.

На пленарном заседании собравшиеся были ознакомлены с юридическими аспектами регулирования партнерских взаимоотношений между странами-производителями, транзитерами и потребителями энергоресурсов.

В выступлениях участников форума отмечалось, что общие принципы глобального развития определяются посредством укрепления международного партнерства в энергетической сфере, создания современной архитектуры энергетического пространства, обеспечения ее безопасности и устойчивости.

Участвующие в ашхабадской сессии Конференции по Энергетической хартии зарубежные эксперты, консультанты и топ-менеджеры компаний высказали свои взгляды относительно оценки инвестиционных рисков в энергетическом секторе, а также проанализировали основные проблемы и варианты развития мирового энергетического рынка.

Повестка дня форума включила также ряд организационных вопросов, в том числе по утверждению программы конференции, списка председательств на 2018-2020 годы, предварительного графика запланированных заседаний на 2018 год и т. п.

На полях форума состоялись встречи руководства МИД Туркменистана с генеральным секретарем Конференции по Энергетической Хартии Урбаном Руснаком и генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, в ходе которых были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества между Туркменистаном и этими международными организациями. В рамках форума были также подписаны меморандум о взаимопонимании между МИД Туркменистана и секретариатом Конференции по Энергетической Хартии о дальнейшем развитии сотрудничества.

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