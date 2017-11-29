В Меджлисе Туркменистана состоялась встреча с генсеком ОБСЕ

В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась встреча с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, прибывшим в Ашхабад для участия в 28-й сессии Конференции по Энергетической хартии.

Участники встречи обсудили ключевые направления выработки эффективных долгосрочных моделей международного взаимодействия в ходе председательства Туркменистана в Конференции по Энергетической хартии в 2017 году.

Особое внимание было уделено реализации международных инициатив Туркменистана, поддержанных мировым сообществом, что закреплено в соответствующих резолюциях ООН. Стороны отметили, что энергетическая безопасность является важной темой в повестке сотрудничества Туркменистана и ОБСЕ, затрагивающей жизненные интересы всех стран и народов.

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