В Туркменистане аккредитован посол Кубы

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Акджа Нурбердыева приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Куба в Туркменистане Альфредо Ньевеса Портуондо.

В ходе состоявшейся беседы дипломат был проинформирован о ключевых направлениях внешней политики независимого нейтрального Туркменистана, а также о социально-экономических преобразованиях, проводимых в стране.

Стороны также обсудили вопросы расширения двустороннего экономического взаимодействия, возможности активизации межпарламентских связей, а также развития сотрудничества в области здравоохранения, туризма и охраны окружающей среды.

В этот же день Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба был принят в МИД Туркменистана, где состоялся обмен мнениями по различным направлениям активизации двустороннего партнерства.

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