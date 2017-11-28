В Ашхабаде состоялось заседание Туркмено-румынской комиссии по энергетическому сотрудничеству

В столице Туркменистана состоялось очередное заседание Туркмено-румынской рабочей комиссии по сотрудничеству в энергетической сфере. Для участия во встрече в туркменскую столицу прибыла делегация Министерства энергетики Румынии.

В ходе заседания были осуждены вопросы двустороннего партнерства в сфере модернизации и технического перевооружения предприятий нефтегазодобывающей и нефтехимической промышленности Туркменистана. Стороны обменялись мнениями относительно реализации в стране проектов строительства современных газоперерабатывающих комплексов, в том числе по выпуску бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, полиэтилена, полипропилена и другой газохимической продукции.

На встрече было подчеркнуто, что открытость внешней политики Туркменистана, богатые природные ресурсы и созданный в стране благоприятный инвестиционный климат предоставляют большие возможности для наращивания международного сотрудничества в нефтегазовой сфере. В заключение встречи стороны подписали итоговый протокол.

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