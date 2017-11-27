|27.11.17 09:28
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 52 сделки
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрированы 52 сделки на 82 миллиона 695 тысяч долларов США.
Предприниматели из Великобритании, ОАЭ, Швейцарии и Афганистана закупили гидроочищенное дизельное топливо и топочный мазут, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов.
Помимо этого, бизнесменам из России, Швейцарии, ОАЭ, Турции, Сербии, Пакистана, Белоруссии, Армения и Киргизии были реализованы продукция текстильной промышленности в ассортименте, экстракт солодкового корня, хлопчатобумажная пряжа, хозяйственная вата, хлопчатобумажные отходы и хлопок-волокно.
За манатные средства коммерсанты из России приобрели хлопчатобумажную ткань и сараджинскую шерсть на сумму более 2 миллионов 375 тысяч манатов.
На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили грузовой автотранспорт и продовольственную пшеницу на общую сумму около 500 тысяч манатов.
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