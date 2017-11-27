На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 52 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрированы 52 сделки на 82 миллиона 695 тысяч долларов США.

Предприниматели из Великобритании, ОАЭ, Швейцарии и Афганистана закупили гидроочищенное дизельное топливо и топочный мазут, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов.

Помимо этого, бизнесменам из России, Швейцарии, ОАЭ, Турции, Сербии, Пакистана, Белоруссии, Армения и Киргизии были реализованы продукция текстильной промышленности в ассортименте, экстракт солодкового корня, хлопчатобумажная пряжа, хозяйственная вата, хлопчатобумажные отходы и хлопок-волокно.

За манатные средства коммерсанты из России приобрели хлопчатобумажную ткань и сараджинскую шерсть на сумму более 2 миллионов 375 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили грузовой автотранспорт и продовольственную пшеницу на общую сумму около 500 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2017