В Ашхабаде обсуждены туркмено-саудовские отношения в образовательной сфере

В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялось заседание в формате круглого стола по теме «Туркмено-саудовские отношения».

С саудовской стороны во встрече приняла участие делегация во главе с ректором Института изучения дипломатии МИД Саудовской Аравии, доктором Абдуллахом Аль Сальманом.

Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, данная встреча была организована в рамках программы сотрудничества между двумя институтами, соглашение по которой было подписано в ходе официального визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Саудовскую Аравию в мае 2016 года.

Делегация саудовских дипломатов обсудила вопросы двустороннего сотрудничества и обмена опытом между двумя институтами по подготовке молодых кадров и ходом реализации программы сотрудничества в целом.

Гости также посетили Государственный музей Государственного культурного центра Туркменистана, Национальный музей туркменского ковра, а также подземное озеро «Ков Ата».

© TURKMENISTAN.RU, 2017