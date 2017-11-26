Меджлис Туркменистана принял госбюджет на 2018 год и другие законопроекты

На двадцать пятом заседании Меджлиса (парламента) Туркменистана пятого созыва был принят ряд новых законов и нормативно-правовых актов.

Так, на рассмотрение парламентариев были вынесены проекты закона Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана на 2018 год» и постановление Меджлиса Туркменистана «Об исполнении государственного бюджета Туркменистана за 2016 год».

Согласно проекту, доходы госбюджета на 2018 год составят 95508,5 миллиона манатов, в аналогичном объеме планируются и расходы. Доходная часть бюджета будет сформирована, в основном, за счет таких отраслей производственной сферы, как нефтегазовая, химическая, электроэнергетика, строительство и другие.

Значительная часть расходов государственного бюджета Туркменистана будет направлена на социальную сферу, в том числе на финансирование образования, здравоохранения, культуры, спорта, системы государственного социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства.

Закон «О государственном бюджете Туркменистана на 2018 год» был единогласно принят депутатами Меджлиса страны. Парламентарии также единодушно проголосовали за принятие постановления Меджлиса Туркменистана «Об исполнении государственного бюджета Туркменистана за 2016 год».

На заседании депутаты рассмотрели и приняли законопроекты «О противодействии терроризму», «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и противодействии их незаконному обороту», «О статусе военнослужащих», «О Государственном земельном кадастре», а также ряд законопроектов о внесении изменений и дополнений в другие законодательные акты Туркменистана.

На заседании парламента были рассмотрены и приняты проекты постановлений Меджлиса Туркменистана «О ратификации договора о стратегическом партнерстве между Туркменистаном и Российской Федерацией», «О ратификации договора о районе точки стыка государственных границ трех государств между Туркменистаном, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан», «О ратификации договора о стратегическом партнерстве между Туркменистаном и Республикой Таджикистан», «О ратификации соглашения о транзитном и транспортном сотрудничестве», «О создании групп межпарламентской дружбы Меджлиса Туркменистана с парламентами иностранных государств», «О внесении изменений в некоторые постановления Меджлиса Туркменистана», «О вопросах административно-территориального деления Лебапского велаята».

Также в повестку дня было включено постановление «О назначении выборов депутатов Меджлиса Туркменистана шестого созыва, членов велаятских, этрапских и городских халк маслахаты четвертого созыва, членов генгешей восьмого созыва». Это постановление также было принято на парламентском заседании.

Согласно закону, принятые Меджлисом проекты законов Туркменистана, будут направлены на подпись президенту страны, после чего они обретут законную силу.

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