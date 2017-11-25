В Туркменистане учрежден журнал «Финансы и экономика»

В Туркменистане с 1 января 2018 года будет издаваться научно-практический журнал «Maliýe we ykdysadyýet» («Финансы и экономика»). Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает Министерству финансов и экономики Туркменистана, упразднив журналы «Altyn asyryň ykdysadyýeti» («Экономика Золотого века») и «Türkmenistanyň salgyt ulgamy» («Налоговая система Туркменистана»), учредить на их базе научно-практический журнал «Maliýe we ykdysadyýet», а также создать при министерстве его редакцию.

Новый журнал будет выходить на туркменском, русском и английском языках, с периодичностью раз в два месяца.

Также постановление главы государства предписывает Туркменской государственной издательской службе обеспечить высококачественное и своевременное издание журнала, а Министерству связи – организовать подписку на издание.

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