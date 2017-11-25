Туркменистан проведет капремонт старой железной дороги в Афганистан

Туркменские строители проведут капитальный ремонт приграничной железной дороги от туркменского города Серхетабат (бывшая Кушка) до афганской приграничной станции Тургунди. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, в Ашхабаде состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана и Администрацией железнодорожного транспорта Афганистана.

Учитывая состояние железнодорожной ветки, это означает, что данный участок будет построен практически заново, причем полностью за счет средств Туркменистана. В целом, вместе с подъездными путями, предстоит проложить 13 километров железной дороги и создать современную дорожную инфраструктуру.

Все это позволит повысить пропускную способность станции Тургунди и усилит ее значение для товарооборота Афганистана. По этой железнодорожной ветке страна получает удобный способ для вывоза своей продукции на внешние рынки и для импорта нужных зарубежных товаров. Так, Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана за 2016 год через станцию Тургунди было перевезено 13 тысяч 202 вагона грузов, а за 10 месяцев 2017 года – 7 тысяч 886 вагонов груза.

Как отметили представители афганской стороны на церемонии подписания, Афганистан придает особое значение отношениям с Туркменистаном, которые являются показательным примером добрососедского взаимодействия и отвечают интересам мира, безопасности и благополучия всего региона.

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