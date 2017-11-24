Туркменистан проведет международные автогонки по маршруту Великого Шелкового пути

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе посещения Центра автомобильного спорта МВД Туркменистана поручил главе ведомства Исгендеру Муликову организовать международные автомобильные гонки по маршруту Великого Шелкового пути.

Глава государства обозначил стартовый и финишный пункты ралли – от Амуля (древний город на Амударье) до Хазара (древнее название Каспийского моря). Амударья находится на востоке Туркменистана, а Каспий – на западе. Таким образом, участникам авторалли предстоит пересечь Туркменистан с востока на запад.

Туркменистан уже выступал инициатором проведения международного автомобильного соревнования. В 2009 году по инициативе Гурбангулы Бердымухамедова состоялся международный ралли-рейд «Шелковый путь», стартовавший в Казани и финишировавший в Ашхабаде. Тогда спортсмены проехали по территории России, Казахстана и Туркменистана.

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