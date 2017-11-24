В здании внешнеполитического ведомства ФРГ в Берлине состоялись туркмено-германские политические консультации. В ходе встречи были обсуждены вопросы двухсторонних отношений в политической, экономической, транспортной и экологической сферах.

Особое внимание было уделено двустороннему сотрудничеству в рамках международных организаций, в частности, ООН и ОБСЕ, а также реализации «Стратегии ЕС по Центральной Азии». Стороны обменялись мнениями по ряду региональных и международных проблем, в том числе по противодействию экстремизму и фундаментализму.

Также стороны затронули тему сотрудничества между двумя странами в культурно-гуманитарной области, уделив приоритетное внимание вопросам расширения взаимодействия в сферах здравоохранения, культуры, искусства и образования.

В рамках пребывания в Берлине состоялась встреча туркменской делегации с представителями предпринимательского сообщества ФРГ, в ходе которой были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью немецких компаний в Туркменистане.

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