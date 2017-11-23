В Ашхабаде состоялся туркмено-российский экономический форум

В Ашхабаде прошел шестой туркмено-российский экономический форум. Для участия во встрече в туркменскую столицу прибыла российская делегация в составе представителей ряда государственных учреждений и организаций, а также компаний, специализирующихся в области торговли, пищевой промышленности, строительства, информационных технологий, машиностроения, нефтегазовой сфере и других.

С туркменской стороны в работе форума приняли участие руководители и специалисты отраслевых министерств и ведомств Туркменистана, Торгово-промышленной палаты, Союза промышленников и предпринимателей страны, представители предприятий и компаний, производящих экспортную продукцию.

Цель форума – обсудить вопросы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере и выправить ситуацию двусторонним торговым оборотом, который за последние годы несколько снизился.

Как отметили участники встречи, туркмено-российское партнерство носит стратегический характер. В настоящее время на туркменском рынке работает ряд ведущих российских компаний, участвующих в осуществлении совместных проектов и проявляющих интерес к дальнейшему наращиванию бизнес-контактов. Так, на сегодняшний день в Туркменистане зарегистрировано более 180 предприятий с участием российской стороны. Интерес российского бизнеса к Туркменистану не случаен. Согласно данным статистического комитета стран СНГ, Туркменистан входит в пятерку стран Содружества с максимальным приростом ВВП – порядка 6-7 процентов в год.

На форуме было подчеркнуто, что наращивание двусторонних связей с регионами, крупными индустриальными и культурными центрами РФ является одним из приоритетных направлений внешнеэкономической стратегии Туркменистана. Так в составе российской делегации в нынешней встрече приняли участие представители восьми регионов России. Высокую результативность торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия с Туркменистаном демонстрируют Республика Татарстан, город Санкт-Петербург, Астраханская, Свердловская, Белгородская области и другие субъекты РФ.

Более детальное обсуждение возможностей участия компаний из РФ в реализации проектов в Туркменистане, состоялось во время двусторонних встреч. В ходе пребывания в Ашхабаде российская делегация также посетила ряд производственных предприятий.

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