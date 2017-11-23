Команда Туркменского госуниверситета успешно выступила на математической олимпиаде в Польше

Преподаватели и студенты Туркменского государственного университета имени Махтумкули успешно выступили на международной олимпиаде по математике в польском городе Кракове.

Так, преподаватель кафедры прикладной математики и информатики Палван Агамурадов и студенты 5-го курса Агасердар Ёллыев, Ильшат Валиев и Довран Нургельдиев заняли вторые конкурсные места, а студент 3-го курса Мурад Чашемов был удостоен третьего места.

Также сборная туркменского вуза была признана одной из лучших среди 20 команд и награждена специальным дипломом. На олимпиаде туркменским математикам противостояли соперники из Польши, России, Чехии, Словакии, Македонии, Румынии и Белоруссии.

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