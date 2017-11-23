Книга президента Туркменистана представлена читателям в Румынии

Большой интерес участников прошедшего в Бухаресте бизнес-форума «Caspian-Black Sea Forum. Beyond energy» вызвала презентация книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути».

В презентации, подготовленной Посольством Туркменистана в Румынии при организационной поддержке Торгово-промышленной палаты Румынии, приняли участие представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Бухаресте, руководство более 40 крупных румынских и зарубежных компаний, представители общественности и СМИ.

Выступившие отметили, что новый труд главы Туркменского государства адресован широкой читательской аудитории, книга отражает концепцию современного развития Туркменистана, базирующуюся на историческом опыте, традициях миротворчества и добрососедства, почитании духовного наследия туркменского народа, его устремленности к региональной и глобальной интеграции и прогрессу.

Было отмечено, что главная идея книги – это осмысление инициативной и созидательной позиции нейтрального Туркменистана на международной арене через призму его исторического пути.

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