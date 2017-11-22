Делегация МИД Туркменистана провела ряд встреч в Париже

Делегация МИД Туркменистана провела в Париже туркмено-французские политические консультации. Об этом сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по повестке дня двустороннего сотрудничества, а также актуальным региональным и международным проблемам, представляющим взаимный интерес. Стороны договорились о проведении следующих политических консультаций в 2018 году в Туркменистане.

Состоялась также встреча туркменской делегации в Торговой палате "Франция – Туркменистан", в ходе которой были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью французских компаний в Туркменистане.

Также в ходе визита делегация Туркменистана была принята во Французском институте международных отношений. На встрече были обсуждены возможности налаживания двустороннего сотрудничества в сфере подготовки дипломатических кадров.

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