|21.11.17 09:33
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Генассамблея ООН приняла резолюцию «Роль Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии»
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Роль Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии», представленную Туркменистаном. Соавторами резолюции выступили 57 государств.
В резолюции приветствуются усилия центра по укреплению диалога между странами региона в разрешении вопросов, вызывающих общую обеспокоенность.
В ходе представления резолюции на заседании Генассамблеи подчеркивалось, что за десять лет с момента своего учреждения центр стал платформой для регионального диалога по вопросам управления общими ресурсами, а также для сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, торговлей людьми и наркотиками.
На основе единогласной поддержки инициативы всеми странами региона и впоследствии сообществом наций, штаб-квартира Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии была торжественно открыта в Ашхабаде 10 декабря 2007 года. Центр является первой в истории политической миссией ООН, в полномочия которой входит превентивная дипломатия, учитывающая актуальные направления взаимодействия в современных условиях.
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