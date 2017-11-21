Книга президента Туркменистана представлена читателям в Германии

В здании Посольства Туркменистана в ФРГ была проведена презентация книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути».

В акции приняли участие члены различных общественных организаций, представители европейского отделения Гуманитарной ассоциации туркмен мира и туркменской диаспоры, проживающей в Берлине, а также обучающиеся в высших учебных заведениях ФРГ туркменские студенты.

В прозвучавших выступлениях было подчеркнуто, что книга позволяет объективно и всесторонне оценить исторический путь туркменского народа, ознакомиться с его национально-культурным своеобразием, традициями, обычаями и жизненными устоями.

Выступающими был также отмечен тот факт, что феномен Великого Шелкового пути как уникального явления в мировой истории, связавшего десятки государств торговыми, информационными и культурными контактами, рассматривается в книге не только в контексте истории и духовных ценностей туркменского народа, но и настоящего и будущего всей страны.

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