В Саудовской Аравии состоялась презентация книги президента Туркменистана

В Эр-Рияде прошла презентация книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути», организатором которой выступило посольство Туркменистана в Саудовской Аравии.

Участие в презентации приняли представители научного Центра исламских исследований имени короля Фейсала, Центра исследований и международных знаний, Гуманитарной ассоциации туркмен мира, туркменской диаспоры в Саудовской Аравии, ряда саудовских компаний, общественных организаций и СМИ.

Как отмечалось на презентации, новый труд президента Гурбангулы Бердымухамедова, изданный на туркменском, английском и русском языках, стал еще одним научным подтверждением большой культурно-гуманитарной роли Великого Шелкового пути в жизни государств и народов, которые он объединил с древности.

По мнению участников акции, актуальность этой книги подчеркивается необходимостью укрепления дружбы и взаимопонимания между странами и народами, сплочения государств региона и мира перед современными глобальными и региональными вызовами. В завершение презентации ее участникам были подарены экземпляры новой книги президента Туркменистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2017