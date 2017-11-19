Туркменистан будет защищать архитектурные проекты от плагиата

Туркменистан будет защищать свои архитектурные проекты от плагиата. Соответствующие поручения на заседании Кабинета министров дал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Как отметил глава государства, в настоящее время в Туркменистане возводятся уникальные объекты и здания, многие из которых вошли в Книгу рекордов Гиннесса. В этой связи туркменский лидер подчеркнул необходимость внесения в строительные контракты пункта, требующего от подрядчика оформления соответствующего патента в целях защиты оригинальных архитектурных разработок и идей от плагиата.

По мнению главы государства, следует предусмотреть ответственность подрядчика и заказчика в случае передачи проекта третьей стороне. «Каждый подписываемый контракт, должен в обязательном порядке включать вышеназванный раздел», – сказал президент, поручив вице-премьеру Гочмырату Мырадову, курирующему экономику, выдачу соответствующих патентов.

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