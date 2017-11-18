В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Польши

В МИД Туркменистана состоялась встреча с польской делегацией во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Туркменистане (с резиденцией в г. Баку) Мареком Цалкой, который прибыл в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе беседы стороны отметили положительную динамику развития отношений между двумя странами и обсудили вопросы политического взаимодействия в рамках международных организаций. Обсуждая перспективы торгово-экономического сотрудничества, стороны рассмотрели организационные вопросы Туркмено-польской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Стороны также уделили особое внимание вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества и высказали свои предложения по организации совместных мероприятий. В завершение встречи, отмечая необходимость вывода двусторонних связей на более высокий уровень, отвечающий долгосрочным интересам двух стран, стороны выразили заинтересованность в организации визитов на высоком уровне.

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