В Астрахани прошла презентация книги президента Туркменистана

В конференц-зале Астраханского государственного технического университета (АГТУ) прошла презентация новой книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути».

В торжественном мероприятии, организованном Консульством Туркменистана в Российской Федерации (г. Астрахань) совместно с администрацией Астраханского государственного технического университета, приняли участие члены правительства Астраханской области, представители консульских учреждений, аккредитованных в Астрахани, профессорско-преподавательских состав университета, представители научных и общественных организаций, туркменские студенты, обучающиеся в астраханских вузах.

Выступившие на презентации отметили, что новый труд главы Туркменского государства адресован широкой читательской аудитории. Книга отражает концепцию современного развития Туркменистана, базирующуюся на историческом опыте, традициях миротворчества и добрососедства, почитании духовного наследия туркменского народа, его устремленности к региональной и глобальной интеграции и прогрессу. Главная идея книги – это осмысление инициативной и созидательной позиции нейтрального Туркменистана на международной арене через призму его исторического пути.

Многоаспектный анализ Великого Шелкового пути, сыгравшего большую роль в развитии экономических, дипломатических, научных и культурных связей между Востоком и Западом, обосновывает роль Туркменистана, занимающего выгодное геополитическое положение, в интеграционных процессах современности.

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