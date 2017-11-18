Туркменские краски на студенческом фестивале в Минске

Традиционно в Международный день студента в Минске открылся республиканский фестиваль творчества иностранных студентов, обучающихся в белорусских вузах. В этом году фестиваль проходит под девизом «Молодежь мира: самобытность, солидарность, сотрудничество». Организаторами акции являются Министерство образования Белоруссии и Национальный центр художественного творчества детей и молодежи.

Торжественная церемония открытия студенческого праздника состоялась в Национальной библиотеке при участии представителей Министерства образования Республики Беларусь и дипломатического корпуса, аккредитованного в Минске. Фестиваль предоставляет возможность ознакомиться с национальными особенностями, традициями и культурами стран мира, устанавливает и расширяет творческие связи и формирует опыт международного общения студентов в сфере образования, культуры и развития молодежных инициатив.

Активное участие в церемонии открытия фестиваля приняли туркменские студенты, обучающиеся в белорусских вузах. Особо запомнились зрителям их фольклорные песенные и танцевальные композиции. В рамках фестиваля состоялась демонстрация экспозиции туркменского декоративно-прикладного искусства, проведенная при организационной поддержке Посольства Туркменистана в Республике Беларусь.

Программа фестиваля включает различные конкурсы, конференции, концерты, персональные выставки. Этот фестиваль не только знакомит участников с традициями и культурами разных стран, но и создает оптимальные условия для реализации творческого потенциала молодежи.

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