|18.11.17 08:03
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Специальный выпуск международного делового журнала посвящен 25-летию установления туркмено-украинских дипломатических отношений
Вышел из печати специальный выпуск международного делового журнала Image.ua, подготовленный совместно Посольством Туркменистана в Украине и Посольством Украины в Туркменистане. Номер посвящен 25-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Украиной.
Красочно иллюстрированное издание открывает хронология событий, рассказывающих о наиболее важных вехах в отношениях между двумя странами. Важное место в журнале занимает публикация, посвященная новым шагам в укреплении международного партнерства двух стран.
Одна из статей знакомит читателей с конструктивными международными инициативами Туркменистана на широком поле внешнеполитической активности. Укрепление мира и глобальной безопасности, широкое международное партнерство во имя обеспечения устойчивого социально-экономического развития и процветания всех стран, счастья и благополучия народов планеты – вот ключевые аспекты международных инициатив президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, отмечает издание.
Одна из публикаций рассказывает о проведении Дней культуры Туркменистана в Украине, где дружественному украинскому народу была предоставлена уникальная возможность поближе познакомиться с фольклором, бережно сохраняемыми многовековыми традициями, музыкально-танцевальными композициями, произведениями изобразительного искусства Туркменистана.
Журнал выходит на русском, английском и украинском языках и охватывает широкую читательскую аудиторию.
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