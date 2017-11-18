Специальный выпуск международного делового журнала посвящен 25-летию установления туркмено-украинских дипломатических отношений

Вышел из печати специальный выпуск международного делового журнала Image.ua, подготовленный совместно Посольством Туркменистана в Украине и Посольством Украины в Туркменистане. Номер посвящен 25-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Украиной.

Красочно иллюстрированное издание открывает хронология событий, рассказывающих о наиболее важных вехах в отношениях между двумя странами. Важное место в журнале занимает публикация, посвященная новым шагам в укреплении международного партнерства двух стран.

Одна из статей знакомит читателей с конструктивными международными инициативами Туркменистана на широком поле внешнеполитической активности. Укрепление мира и глобальной безопасности, широкое международное партнерство во имя обеспечения устойчивого социально-экономического развития и процветания всех стран, счастья и благополучия народов планеты – вот ключевые аспекты международных инициатив президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, отмечает издание.

Одна из публикаций рассказывает о проведении Дней культуры Туркменистана в Украине, где дружественному украинскому народу была предоставлена уникальная возможность поближе познакомиться с фольклором, бережно сохраняемыми многовековыми традициями, музыкально-танцевальными композициями, произведениями изобразительного искусства Туркменистана.

Журнал выходит на русском, английском и украинском языках и охватывает широкую читательскую аудиторию.

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