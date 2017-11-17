В Туркменистане представили глобальный доклад Фонда ООН в сфере народонаселения

В Ашхабаде состоялась презентация глобального доклада Фонда ООН в сфере народонаселения (ЮНФПА). В акции приняли участие представители Меджлиса (парламента), Туркменского национального института демократии и прав человека при президенте Туркменистана, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, общественных организаций, специалисты ряда ведомств, преподаватели и студенты вузов, а также журналисты.

Как было отмечено на презентации, особый акцент в докладе сделан на охране репродуктивного здоровья и правах женщин в соответствии с глобальной «Повесткой дня – 2030», основополагающий принцип которой: «Никто не должен быть забыт».

В приветственном слове к участникам встречи постоянный координатор ООН, представитель Фонда ООН в сфере народонаселения в Туркменистане Елена Панова отметила, что стратегический курс ЮНФПА способствует достижению целей устойчивого развития, и в частности, поддержанию здоровья и благополучия человека, продвижению к гендерному равенству и тем самым улучшению условий жизни женщин, подростков и молодежи.

Выступившие на презентации подчеркнули, что в Туркменистане вопросам семьи и поддержки материнства уделяется особое внимание. Также сообщалась об очередных мерах, принятых недавно Минздравом страны по дальнейшему расширению спектра предоставляемых медицинских услуг и препаратов по охране репродуктивного здоровья.

В завершение встречи состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса ЮНФПА на лучшие материалы представителей средств массовой информации по гендерной тематике.

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