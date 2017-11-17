Президент Туркменистана принял главного советника афганского президента

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял главного советника президента Исламской Республики Афганистан по технологическим и инфраструктурным вопросам Мохаммада Хумаюна Каюми.

Глава государства и его гость отметили плодотворность министерского заседания 7-й конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII), состоявшегося в Ашхабаде.

По мнению сторон, в ходе заседания были определены направления международного партнерства по оказанию содействия социально-экономическому развитию Афганистана и приняты важные документы, призванные способствовать эффективной интеграции страны в региональные и международные инфраструктурные проекты.

В этой связи представитель афганской стороны подчеркнул значимость для стран региона реализуемых по инициативе Туркменистана проектов строительства транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), железной дороги Туркменистан – Афганистан – Таджикистан, а также линий электропередачи в Афганистан.

Отдельной темой переговоров стало развитие двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере. Стороны отметили, что Туркменистан строит на территории соседнего государства объекты социального назначения – медицинские и образовательные учреждения, а также обучает афганских студентов в туркменских учебных заведениях.

Мохаммад Хумаюн Каюми выразил главе государства и в его лице всему туркменскому народу признательность за солидарность и поддержку в развитии Афганистана.

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