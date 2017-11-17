В Минске состоялась презентация книги президента Туркменистана

В Белорусском государственном экономическом университете прошла презентация книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути». Акция прошла при организационной поддержке Посольства Туркменистана в Республике Беларусь и администрации вуза.

Презентация собрала представителей дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Республике Беларусь, представителей Исполнительного комитета СНГ, ученых и преподавателей высших учебных заведений Минска, журналистов, иностранную студенческую диаспору столицы Белоруссии.

Выступившие на презентации отметили особое значение труда главы государства в освещении истории Великого Шелкового пути и роли Туркменистана в укреплении торгово-экономических и культурных связей между странами региона. Участники мероприятия подчеркнули, что значимость новой книги туркменского лидера состоит в популяризации духовной и историко-культурной составляющих феномена Великого Шелкового пути и является своего рода путеводителем для молодого поколения в ознакомлении с традициями и обычаями туркменского народа.

В ходе церемонии презентации книги состоялись выступления туркменских студентов, прозвучали туркменские народные и эстрадные песни. Кроме того, участникам презентации были продемонстрированы видеоматериалы о Туркменистане.

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