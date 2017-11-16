В Туркменистане состоялась 7-я конференция регионального экономического сотрудничества по Афганистану

В Ашхабаде состоялось министерское заседание 7-й конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII).

Конференция собрала десятки иностранных делегаций, в том числе, из Афганистана, Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Индии, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Катара, Китая, Киргизии, Норвегии, ОАЭ, Пакистана, России, Саудовской Аравии, США, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины, Франции, Японии и многих других государств.

В форуме приняли участие руководители и представители специализированных структур ООН – Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Экономической и социальной комиссии ООН по Азиатско-Тихоокеанскому региону (UNESCAP), ПРООН, ЮНЕСКО, Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (UNRCCA), ООН по промышленному развитию (UNIDO) и Европейской экономической комиссии ООН (UNECE). Своих представителей на конференцию прислали международные и региональные организации, а также банковские и финансовые структуры.

В ходе встречи были обсуждены вопросы консолидации усилий государств и международных организаций для социально-экономического возрождения Афганистан. На конференции было отмечено, что Туркменистан уделяет особое внимание отношениям с государством-соседом, содействуя созданию условий для его устойчивого развития, полноценной интеграции в региональные и глобальные процессы, установления на афганской земле прочного мира и согласия.

Принципиальным моментом позиции туркменской стороны является твердая убежденность в возможности достижения политического урегулирования в Афганистане только мирными, дипломатическими средствами. Исходя из этого президент Гурбангулы Бердымухамедов предлагает политическое пространство Туркменистана для налаживания под эгидой ООН широкого национального диалога между всеми конструктивными и ответственными афганскими силами, заинтересованными сторонами.

По мнению туркменской стороны, важным фактором политической стабилизации, экономического и социального возрождения Афганистана является реализация крупных инфраструктурных проектов с афганским участием, в частности, в таких жизненно важных направлениях, как энергетика и транспорт.

В данной связи особое значение имеет инициированный Туркменистаном проект строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). По предварительным подсчетам, ТАПИ, помимо организации прямых поставок газа в Афганистан, позволит обеспечить ежегодное поступление в бюджет страны около 1 миллиарда долларов США транзитных платежей. Кроме этого, здесь появятся условия для создания более 12 тысяч новых рабочих мест.

В настоящее время Туркменистан осуществляет строительство своего участка энергомагистрали. Сторонами также ведется совместная работа по решению технических вопросов, связанных с прокладкой маршрута на афганской территории.

На конференции были также обсуждены и другие проекты, призванные способствовать социально-экономическому развитию Афганистана.

Представители афганской делегации в своих выступлениях отмечали, что столь представительное участие зарубежных стран и организаций в конференции RECCA VII, является свидетельством общего намерения придать конструктивному партнерству в регионе еще большую эффективность и способствовать возрождению Афганистана.

Наряду с этим подчеркивалась необходимость увеличения объемов инвестиций в торгово-транспортную инфраструктуру, стимулирование частного сектора, создание рабочих мест, привлечение к сотрудничеству новых заинтересованных партнеров, в чем RECCA может играть конструктивную роль.

В рамках форума состоялось подписание соглашения о транзитном и транспортном сотрудничестве между Афганистаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией и Туркменистаном. Реализация данного документа, ставшего конкретным вкладом ашхабадского форума в наращивание продуктивного международного партнерства, призвана повысить экономическую интеграцию региона и существенно увеличить объемы торговли.

Подводя итоги конференции, ее участники подчеркнули важность вопросов, рассмотренных в рамках повестки дня ашхабадской встречи, высказавшись о необходимости продолжения плодотворного диалога в формате RECCA, дающего конкретные положительные результаты.

Готовность сторон к дальнейшему укреплению и наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в региональном и межрегиональном масштабе нашла свое отражение в итоговом документе – декларации, принятой по результатам 7-й конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану.

Итоги форума RECCA VII были озвучены на пресс-конференции, в ходе которой от имени туркменской стороны была выражена искренняя признательность всем делегациям за активное участие в работе ашхабадской встречи, а представителям СМИ – за ее профессиональное освещение.

© TURKMENISTAN.RU, 2017