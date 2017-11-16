В Пекине состоялась презентация книги президента Туркменистана

В актовом зале Пекинского университета нефти состоялась презентация книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути», организованная туркменским посольством в КНР совместно с администрацией вуза и Советом туркменских студентов, обучающихся в китайских вузах.

На презентации было отмечено особое значение труда главы государства в освещении истории Великого Шелкового пути и роли Туркменистана в укреплении торгово-экономических и культурных связей между странами региона. Как подчеркивали участники презентации, новая книга президента является своего рода путеводителем для молодого поколения в ознакомлении с традициями и обычаями туркменского народа, оценке его вклада в развитие мировой цивилизации.

В завершение мероприятия ее участникам были подарены экземпляры новой книги президента Туркменистана.

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