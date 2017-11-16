Туркменская спортсменка награждена орденом за победу на чемпионате мира по самбо в Сочи Указом президента Гурбангулы Бердымухамедова за большой личный вклад в развитие отечественного спорта высших достижений, выдающиеся успехи на международных соревнованиях сотрудник МВД Туркменистана, спортсменка Национальной федерации боевых искусств Гульбадам Бабамуратова награждена орденом «Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin» («За великую любовь к независимому Туркменистану»). В Олимпийском городке Ашхабада состоялось чествование туркменской спортсменки, которая завоевала золотую медаль на 41-м чемпионате мира по самбо в городе Сочи (Российская Федерация) в весовой категории до 52 килограммов. В финале Гульбадам победила хозяйку соревнований – россиянку Юлию Вицину. © TURKMENISTAN.RU, 2017

Журнал «Туркменистан» Актуально 27.09.2017 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ И ИНИЦИАТИВЫ ТУРКМЕНИСТАНА ВНЕСЕНЫ НА РАССМОТРЕНИЕ 72-Й СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН 25 сентября 2017 года постоянный представитель Туркменистана при ООН, посол Аксолтан Атаева в ходе общеполитических дискуссий на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступила от имени делегации Туркменистана.



