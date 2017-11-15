В Ашхабаде состоялся региональный бизнес-форум

В Ашхабаде в рамках 7-й конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII) состоялся бизнес-форум, в котором приняли участие представители госструктур и бизнес-сообщества из ряда стран региона, международных организаций, а также СМИ.

Цель форума – углубление межрегионального партнерства и консолидация усилий в реализации перспективных инвестиционных проектов, осуществляемых при участии Афганистана.

В выступлении участников бизнес-форума подчеркивалось, что установившиеся с давних времен торговые отношения между странами региона послужили основой для установления экономических связей между Востоком и Западом. В современных условиях огромное значение имеет укрепление плодотворных контактов, интеграция стран региона в систему мирохозяйственных связей.

Особый акцент на форуме был сделан на важности успешной реализации проекта строительства газопровода ТАПИ и других инвестиционных проектов.

В тот же день в бизнес-центре «Мизан» состоялось открытие совместной выставки товаров региональных производителей. В рамках форума также прошли двусторонние встречи, в ходе которых были определены направления дальнейшего взаимодействия.

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